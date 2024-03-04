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УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ПОД КЛЮЧ В МОСКВЕ И МО ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

от 02 дней
замер и монтаж
от 600 р./пог. м.
под ключ

Мечтаете о надежном заборе?

Сделаем замер и точный рассчет

Забутовка ворот и калитки БЕСПЛАТНО!

Работаем в Московской, Рязанской, Калужской,
Тульской, Владимирской и Ярославской областях
Выезд замерщика и смета - БЕСПЛАТНО!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ Расчет стоимости

Мечтаете о надежном заборе?

Сделаем замер и точный рассчет

Забутовка ворот и калитки БЕСПЛАТНО!

МЫ СТРОИМ ЗАБОРЫ, КОТОРЫЕ СЛУЖАТ СЕМЬЯМ ДЕСЯТКИ ЛЕТ

Наша компания по производству и установке заборов, была основана более 20 лет назад. Мы прошли путь от небольшого производства до одной из крупнейших компаний – производителя заборов по индивидуальным заказам на рынке России.

У нас 9000 километров установленных заборов. Наши монтажники все с большим опытом. Мы работаем на качество, а не на количество.МЫ СТРОИМ ЗАБОРЫ, КОТОРЫЕ СЛУЖАТ СЕМЬЯМ ДЕСЯТКИ ЛЕТ

Начав сотрудничество с нами, Вы получите качественную работу точно в срок. Наша компания не дает обещаний. Мы выполняем в самом лучшем виде, с гарантией на все услуги.

ПРИНЦИПА
ROBAZ
1
Мы ценим время заказчика.

Выезжаем на замер в день поступления заявки.Производим монтаж в кратчайшие сроки и закрепляем за Клиентом персонального менеджера, к которому он может обращаться в любое удобное время.

2
Мы ценим деньги, которые заказчик заработал своим трудом.

У нас честные цены на фактическую комплектацию забора, при этом добросовестно удерживаем их на уровне ниже среднерыночной цены и не подвергаем сезонным перепадам.

3
Строим надежно. Потому, что не экономим на материалах, если экономия вредит качеству забора.

Производство заборов идет в соответствии с ГОСТом. Мы используем металл только российского производства с высоким содержанием цинка (от 140 гр/м2) и даем долговечную гарантию на все виды продукции.

01

Услуги по установке заборов из штакетника, профнастила, 3Д панелей и сетки-рабицы

ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ СТИМОСТИ
от 600 ₽ п.м.
Забор из сетки-рабицы
Толщина проволоки: 1.8 мм Протяжки: в 1-2 ряда Монтаж: до 150 п.м. в день
от 1500 ₽ п.м.
Забор из профнастила
Толщина листа: 0.4-0.5 мм Саморезы: в цвет листа Монтаж: до 70 п.м. в день
от 1700 ₽ п.м.
Забор из евроштакетника
Толщина: 0.45 мм Зазор: 0-15 см Монтаж: до 50 п.м. в день
от 1700 ₽ п.м.
Забор из 3д панелей
Толщина проволоки: 3.5-5 мм Цвета: RAL
Монтаж: 100 п.м. в день
от 700 ₽ п.м.
Забор секционный
Установка: Сетка в секциях Монтаж: 80 п.м. в день
от 15000 ₽ п.м.
Откатные ворота
Тип: Механические и автоматические
Монтаж: 1-3 дня В комплекте: Фотоэлементы и лампа
от 7000 ₽ п.м.
Распашные ворота
Тип: Механические и автоматические
Монтаж: 1 день В комплекте: Запорная фурнитура
02

Услуги по установке откатных и распашных ворот

ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ СТИМОСТИ

Установка заборов в Москве от компании “Робаз”



Установка заборов в Москве – один из важнейших этапов обустройства приусадебного участка или ограждения территории предприятия. Заборы не только защищают от посторонних взглядов и нежелательных гостей, но и создают дополнительный комфорт и безопасность для жильцов. Поэтому выбор правильной компании для установки заборов является ключевым моментом.

Компания “Робаз” предлагает профессиональные услуги по установке заборов в Москве. Мы работаем на рынке строительных услуг уже много лет и за это время заслужили репутацию надежного партнера. Наша команда состоит из опытных специалистов, которые готовы выполнить установку забора под ключ, соблюдая все технологические нормы и требования.

Мы работаем с различными материалами – от классического профнастила и евроштакетника до современных 3D панелей и сетки-рабицы. Наши специалисты помогут вам выбрать оптимальное решение, учитывая ваши пожелания и особенности участка. Мы предоставляем полный комплекс услуг: от проектирования и подбора материалов до установки и дальнейшего обслуживания забора.

Хотите надежные и безопасные ворота или забор с установкой под ключ?

Узнайте, сколько он будет стоить прямо сейчас

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- он выдает сметную стоимость строительства с точностью до 100%

КАЛЬКУЛЯТОР ЗАБОРА

Заборы из профнастила Заборы из евроштакетника Заборы из сетки-рабицы
ИтогоМатериалы и работа
150 000 ₽
Сумма доставки
0 ₽
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ИтогоМатериалы и работа
150 000 ₽
Сумма доставки
0 ₽
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ИтогоМатериалы и работа
150 000 ₽
Сумма доставки
0 ₽
Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Цены в калькуляторе носят информационный характер, за более точным подсчетом стоимости заказа обращайтесь к менеджерам компании по телефону: +7 (925) 273-33-03

Почему стоит заказать установку заборов у нас?



Установка заборов под ключ – это наша специализация. Мы заботимся о каждой детали процесса, начиная с проектирования и выбора материалов, и заканчивая установкой и последующим обслуживанием. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш клиент получил идеально подходящий забор, который будет служить долгие годы и радовать своим внешним видом.

Мы гарантируем высокое качество услуг по установке заборов в Москве. Работаем быстро и эффективно, соблюдая все сроки и требования клиентов. Наши цены доступны и конкурентоспособны, что делает нас привлекательным выбором для всех, кто ищет надежного партнера для установки заборов.

Если вам нужна установка заборов в Москве, обратитесь в нашу компанию. Мы гарантируем профессиональный подход к работе, индивидуальный подход к каждому клиенту и идеальный результат. Наша цель – сделать вашу территорию безопасной, красивой и комфортной с помощью качественных заборов.

Районы обслуживания

Московская область ЗЕЛАО ЮЗАО СВАО ЮВАО СЗАО ВАО ЗАО САО ЦАО НАО ЮАО ТАО
РРаменское
Станции метро

Арбатско-Покровская линия

Большая кольцевая линия

Бутовская линия

Замоскворецкая линия

Калининско-Солнцевская линия

Калужско-Рижская линия

Каховская линия

Кольцевая линия

Люблинско-Дмитровская линия

Некрасовская линия

Серпуховско-Тимирязевская линия

Сокольническая линия

Таганско-Краснопресненская линия

Филёвская линия

Московское центральное кольцо

МЦД-1 Лобня — Одинцово

МЦД-1 Лобня — Одинцово

Московская монорельсовая транспортная система

ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ
01
Расчет стоимости забора У нас честный подход: стоимость установки забора
рассчитывается до начала работ. Никаких наценок
в процессе – список работ и сумма фиксируются в договоре.
02
Бесплатный выезд замерщика Менеджер измерит длину, уточнит все Ваши пожелания,
составит ТЗ, нарисует схему и оформит договор.
03
Комплектация забора и подготовка материалов После составления технического задания мы готовим материалы
и акты приемки к ним. Все приготовления производятся точно к сроку
начала работ. Материалы будут готовы к отгрузке в нужный момент.
04
Начало монтажа Перед днем монтажа наш бригадир свяжется с Вами, уточнит детали проезда к участку и удобное время прибытия бригады, как правило это 8-9 утра. Территория размечается, бурятся лунки.
05
Финал монтажа Вы тщательно осматриваете забор и принимаете работу при отсутствии дефектов. При обнаружении недочетов они немедленно устраняются нашей бригадой на месте. Оплата производится только после приема работы.
06
Гарантийные обязательства и обратная связь Мы даем гарантию на строительство заборов – 2 года. Сразу после строительства слушаем и слышим своих клиентов, рады получить отзывы о компании, работах и сервисе. Ваше мнение важно для нас, так как мы стремимся стать лучше.
ЧЕСТНЫЙ ДОГОВОР
  • Типовой договор, в котором понятно и подробно описаны права и обязанности сторон.
  • Детальная смета на материалы и работы ДО заключения договора.
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РЕКОМЕНДАЦИИи отзывы наших клиентов

Олег Дмитриевич

45 лет г. Домодедово
Забор, который я установил на своем участке, оказался отличным выбором. Он не только обеспечивает безопасность и приватность нашей семьи, но и служит отличным декоративным элементом для нашего двора. Материал, из которого он изготовлен, качественный и долговечный, не подвержен коррозии или деформации. Установка была произведена профессионально и быстро. Я очень доволен результатом и рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежное и красивое ограждение для своего участка.

Ольга Завьялова

28 лет г. Одинцово
Я обратился к компании для установки забора на моем участке, и хочу поделиться своим положительным опытом. Специалисты приехали вовремя, были вежливы и профессиональны. Они быстро и качественно смонтировали забор, уделяя внимание каждой детали. Работа была выполнена без задержек и в оговоренные сроки. Я остался очень доволен результатом и обслуживанием. Забор выглядит отлично, прочно стоит и отлично выполняет свою функцию. Благодарю компанию за отличную работу и рекомендую всем, кто ищет профессиональных специалистов для установки забора.

Преимущества установки заборов на придомовом участке

01 Установка заборов на придомовом участке обеспечивает безопасность и конфиденциальность для вашего имущества. Надежные заборы из профнастила, евроштакетника, сетки рабицы или 3д панелей помогут защитить ваш дом от посторонних взглядов и нежелательных посещений.
02 Заборы также служат декоративной функцией, улучшая внешний вид участка и придавая ему завершенный и стильный облик. Благодаря разнообразию материалов и дизайнов, вы можете выбрать забор, который подойдет к общему стилю вашего дома и ландшафта.
03 Установка заборов помогает ограничить доступ детей и домашних животных к опасным зонам, таким как дорога или бассейн. Это обеспечивает дополнительную безопасность и позволяет родителям спокойно отдыхать, зная, что их малыш в безопасности.
04 Заборы изготовлены из прочных и долговечных материалов, что обеспечивает им длительный срок службы без необходимости постоянного обслуживания и ремонта. Это экономит ваше время и деньги, делая уход за забором минимальным.
05 Установка заборов на придомовом участке помогает создать уютную и уединенную обстановку для вашей семьи. Заборы помогают защитить от шума и пыли, создавая комфортные условия для отдыха и проведения времени на свежем воздухе.
Побеседуем сейчас,
или в ближайшие дни?
8 (925) 273-33-03 8 (965) 273-33-03 8 (993) 273-33-03
Не откладывайте вашу безопасность на потом
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